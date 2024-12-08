رئيسة المجلس القومى للمرأة تشارك فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربى آسيا

كتب ـ محمود راغب

توجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى مسقط، بسلطنة عمان، للمشاركة فى فعاليات الاجتماعين رفيعى المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا)، وهما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا، والاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30، بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما، والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وتستعرض الدورة الثانیة عشرة للجنة المرأة التابعة للإسكوا التقدم فى تنفيذ الأنشطة المتعلقة بـ قضايا المرأة منذ الدورة السابقة التى عقدت فى اكتوبر 2023م قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء.

فيما يأتى الاجتماع العربي الرفیع المستوى تتويجا لجهود الدول العربية ولبرنامج العمل المتكامل الذى نفذته الاسكوا وشركاؤها لمراجعة التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين +30 بعد 30 عام على اعتمادهما.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا فى جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.

كما تشارك المستشارة أمل عمار فى حفل إطلاق التحديث السنوى لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، والذى يهدف إلي الاحتفال بالإنجازات التشريعية المتحققة فى الدول العربية والتى تتناول قضايا العدالة بين الجنسين وإتاحة الفرص للدول العربية للإطلاع على هذه الانجازات، كما يهدف إلى مشاركة المصفوفات المحدثة لتقارير "العدالة بين الجنسين والقانون" على نطاق واسع، وبناء الزخم للمبادرة والأداة، والمضي قدمًا في مشاركة أصحاب المصلحة، وبالتالي، الاستمرار في تحسين مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" وتعميق الاستفادة منها، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالإضافة الى ممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المشاركين والمشاركات في أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً.