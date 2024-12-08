اليوم السابع
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خلافات أسرية وراء إنهاء ربة منزل حياة زوجها في أوسيم

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:36 م
خلافات أسرية وراء إنهاء ربة منزل حياة زوجها في أوسيم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهت ربة منزل حياة زوجها بسبب خلافات أسرية في أوسيم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة، تبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء على رأسه، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة لخلافات أسرية بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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