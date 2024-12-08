حيثيات حكم السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى الجيزة

كتب سليم على

أودعت الدائرة 15 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محروس حلمي عبدالهادي وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد وأحمد عبدالجواد مسعود، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "م .ب"، بتهمة سرقة شخص بالإكراه في الطريق العام.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم في القضية رقم 15002 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، أن المجني عليه إثر محادثات دارت بينه وبين متهم سبق الحكم عليه، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي استدرجه إلى محل الواقعة، وما أن ظفر به باقي المتهمين تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المنقولات خاصته.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن وقائع الدعوى قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، من وقائع ما شهد به كلا من المجني عليه ومعاون مباحث مركز شرطة الجيزة ومما جاء في التقرير الطبي، وحيث أن المتهم لم يسأل في تحقيقات النيابة العامة لهروبه، وقد تعرف المجني عليه وعلى المتهمين الآخرين حال عرضهم عليه عرضا قانونيا، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم والمحكمة واجهته بالتهمة فاعتصم بالإنكار.