اليوم السابع
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حجز 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص"

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:26 م
حجز 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" مستحضرات تجميل،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المعادى، حجز3 أشخاص على ذمة التحريات، بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".

وعُثر بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر"  - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.







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