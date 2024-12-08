جهاز مدينة العلمين: بدء التشغيل التجريبى لخدمة السوبر جيت على مختلف الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم التشغيل التجريبي لخدمات السوبر جيت، مع فتح باب الحجز على مختلف الخطوط المعلن عنها لخدمة الركاب وتيسير التنقل للمواطنين، وذلك طبقاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بتنمية المدن وتشغيل الخدمات لتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، أن الخدمات التشغيلية تشمل الخطوط التالية: مطروح – العلمين – الإسكندرية، والعودة، ومطروح – العلمين – القاهرة، والعودة، موضحاً أنه سيتم الانطلاق من الموقع الجديد أسفل كوبري C4 أمام المدينة التراثية والحي اللاتيني على الطريق الساحلي.



وقال: تهدف خدمات السوبر جيت الجديدة إلى توفير وسيلة نقل حديثة ومريحة لربط المدن المختلفة بأعلى مستويات الكفاءة والراحة، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان لضمان تجربة مميزة لجميع المسافرين.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه يمكن زيارة موقع الحجز أو التواصل لتأكيد الرحلات والاستمتاع بالخدمات الجديدة، من خلال الاستفسارات والحجز على الرقم 19157.