جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا بمدرسة أم الأبطال حول أهمية الإسعافات الأولية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "الإسعافات الأولية وأهميتها في الحروق"، بمشاركة (60) طالبًا وطالبة من مدرسة أم الأبطال، اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وذلك في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بنشر الوعي الصحي وتقديم برامج تدريبية متميزة لخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية هذه البرامج التدريبية في رفع الوعي الصحي لدى الطلاب، مشيرًا إلى دور الجامعة الريادي في تقديم خدمات تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتساهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم جهود التوعية الصحية وتقديم دورات تدريبية متخصصة تعزز من قدرات المجتمع المدرسي في التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق.

عُقد البرنامج تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمت المحاضرات الدكتورة لارين مجدي السيد أبو سيف، مدرس تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

تناولت المحاضرات التعريف بالحروق وأسبابها، مثل الحروق الناتجة عن الحرارة الجافة أو الرطبة، والاحتكاك، والمواد الكيميائية.

كما استعرضت درجات الحروق الثلاث، بدءا من الدرجة الأولى التي تصيب طبقة الأدمة وتتميز بإحمرار بسيط، مرورًا بالدرجة الثانية التي تصيب طبقة ما تحت الجلد وتتميز بوجود فقاعات، وصولاً إلى الدرجة الثالثة التي تصيب جميع طبقات الجلد وقد تشمل الأنسجة العضلية والعصبية.

وتم تقديم الإرشادات التفصيلية للإسعافات الأولية لكل نوع من أنواع الحروق، مثل استخدام الماء الفاتر للحروق البسيطة، وتجنب إزالة الملابس الملتصقة بالحروق العميقة، مع توضيح كيفية التعامل مع الحروق الكيميائية والكهربائية.

تم تنظيم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

وهذا البرنامج يعكس التزام الجامعة بتعزيز دورها المجتمعي وتنفيذ رؤية شاملة نحو مجتمع واعٍ وقادر على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكفاءة وفاعلية.