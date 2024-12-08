جامعة القاهرة تفتتح منفذا دائما لبيع إصدارات المركز القومى للترجمة بسعر مخفض

محمد صبحى

فى خطوة تعزز الشراكة المجتمعية، افتتحت جامعة القاهرة، منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومى للترجمة بمقر مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية، ليكون نافذة للتفاعل بين الجامعة والمؤسسات الثقافية، وتعزيزًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع ودعم المعرفة.

جاء الافتتاح تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة غادة عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة بوزارة الثقافة، والدكتور هشام زغلول مدير مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية.

ويضم المنفذ مجموعة متنوعة من الترجمات التى تلبى احتياجات الباحثين والطلاب فى مختلف التخصصات، والتى تتضمن أعمالًا لكبار المترجمين وأساتذة الجامعة.

ويهدف المنفذ الدائم لبيع إصدارات المركز القومى للترجمة، إلى توفير إصدارات المركز بأسعار مخفضة تصل إلى 50% لجميع منتسبى الجامعة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمى والثقافى لدى طلابها وأساتذتها، وتفعيلًا للتعاون المستمر بين جامعة القاهرة ووزارة الثقافة.