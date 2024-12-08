جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التثقيفى الأول لوحدة العنف ضد المرأة اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية الملتقى التثقيفى الاول لوحدة العنف ضد المرأة اليوم الأحد ، فى إطار حملة ال16 يوم ضد العنف بالتعاون مع صالون جامعة الإسكندرية الثقافى وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الإسكندرية بحضور قيادات الجامعة .



يذكر أن نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، حفل توزيع جوائز مسابقه ال 16 فن بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض، وذلك ضمن مشاركة جامعة الإسكندرية في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (حمله ال 16 يوم ضد العنف)، والتي تستمر في الفتره من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.



وقال بيان ان حفل التكريم جاء بحضور الدكتورة منال فوده المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، والدكتورة سحر شريف عضو مجلس إدارة الوحدة ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع السابق، والدكتورة سحر عيسى عضو مجلس إدارة الوحدة، والدكتور إبراهيم حجاج أستاذ النقد والدراما بقسم الدراسات المسرحية بكليه الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتورة هدير محمد منسق الوحدة، مدحت مكاوي المخرج التلفزيوني والفنان التشكيلي، محمد معوض الكاتب الصحفي، أشرف فايق المخرج السينمائي، والشاعر محمد مخيمر.