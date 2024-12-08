تعليم الوادى الجديد: استكمال البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى الإنجليزية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، على مواصلة تنظيم البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مؤكدا على أن البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية وإدارة التدريب بالمديرية وذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم، والمجلس الثقافي البريطاني.

ويحاضر البرنامج مجموعة من المختصين ذوى الخبرة ممن اجتازوا الاختبارات التي تم اعدادها من قبل مستشار اللغةالانجليزية بالوزارة، حيث جرى تجهيز قاعات التدريب فى جميع الإدارات التعليمية بالإحتباجات اللازمة لضمان حسن العمل، حيث جهزت إدارة الخارجة التعليمية مقر المركز الاستكشافى للعلوم ، ومدرسة الخارجة الفنية بنات وفى إدارة الداخلة التعليمية تم تجهيز مقر المركز الاستكشافي ومقر مدرسة موط الثانوية التجارية وجهزت إدارة الفرافرة التعليمية مقر مدرسة الفرافرة لغات وفى باريس تم تجهيز مقر قاعة التدريب بالإدارة التعليمية وفى إدارة بلاط التعليمية مقر مدرسة بلاط الاعدادية.