اليوم السابع
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تأجيل استئناف مهندس على سجنه عامين بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة لـ19 يناير

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:24 م
تأجيل استئناف مهندس على سجنه عامين بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة لـ19 يناير محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل استئناف مهندس على حكم سجنه عامين، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة لجلسة 19 يناير المقبل.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.







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