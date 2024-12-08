اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة" لجلسة 12 يناير المقبل

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:16 م
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة" لجلسة 12 يناير المقبل هيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت  محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة  بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 12 يناير للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد عمار.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وأخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

 







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