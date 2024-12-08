بيت الشعر بالأقصر يحتفى باليوم العالمى للغة العربية باستضافة الشعراء الوافدين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم بيت الشعر بالأقصر بالتعاون مع كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، بعمادة الشاعر الدكتور علاء جانب، أمسية شعرية استضاف فيها شعراء من الدول الإسلامية غير العربية يدرسون اللغة العربية في جامعة الأزهر، وذلك إحتفاءاً باليوم العالمي للغة العربية، وهم: الشاعر محمد بلو إبراهيم خليفة من نيجيريا، والشاعر سفيان يوسف من نيجيريا، والشاعر شهاب الشيباني من إندونيسيا، والشاعر عبدالرحمن إبراهيم من نيجيريا.

وبدأت الأمسية بالشاعر محمد بللو إبراهيم خليفة من نيجيريا، وهو نجل الشيخ محمد بلاربي بن عبد القادر بن محمد طن ددوري، والذي ولد بمدينة غسو في محافظة زمفرا في 6 من يوليو من عام 1995م، ووالده هو الحاج إبراهيم خليفة من أهل العلم والصلاح، نشأ في كفالته وبدأ التعلم منه، وهو الآن طالب في الأزهر الشريف، بكلية اللغة العربية، في القاهرة.

ثم تلاه الشاعر سفيان يوسف من دولة نيجيريا، والذي التحق بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ثم التحق بعد ذلك بجامعة الأزهر الشريف بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وتخرج منها بدرجة جيد جدا ، والآن هو في الدراسات العليا في كلية العلوم بجامعة الأزهر الشريف في قسم ( اللغويات).

ثم تلاه الشاعر شهاب الشيباني من إندونيسيا، التحق بالأزهر سنة 2018 وتخرج سنة 2022، وقد التحق بمعهد ديني في إندونيسيا مثل بيت القرآن ومعهد السلفية الشافعية، خريج كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والأعمال البارزة له: ديوان الشيباني الإندونيسي، واختتمت الأمسية بالشاعر عبد الرحمن إبراهيم من دولة نيجيريا، سافر إلى مصر عام 2020م، والتحق بكلية اللغة العربية عام 2021 وهو الآن في الفرقة الرابعة، كما تم في نهاية الأمسية تكريم طلاب كلية الفنون الجميلة المشاركين في المعرض الفني ( خيوط الظل ) المصاحب لمهرجان الأقصر للشعر العربي.



بيت الشعر بالأقصر يحتفي باليوم العالمي للغة العربية