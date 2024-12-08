"بيتوزيرس".. أشهر الشخصيات المدفونة بمنطقة تونا الجبل فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تعد شخصية بيتوزيرس شخصية من أهم الشخصيات فى مقاطعة هيرموبوليس "الاشمونين" فى منطقة تونا الجبل بمركز ملوى، جنوب محافظة المنيا وذلك خلال العصور التى سبقت مجيئ البطالمه ومع ماكان يتقلد من منصب كبير كهان تحوت وارباب أخرى فى المقاطعه فقد كان من أسره يمكن تتبعها لخمسة اجيال سبقت وتدل نصوص مقبرته على حساسية بتوزيريس الروحيه العاليه.

وضريح بيتوزيروس الاثرى يطل على جبانة تونا الجبل والتى تمتد إلى الغرب من الاشمونين حيث أنشئ على نمط معبد بطلمى صغير وحيث يتقدم مصلاه الجنزى صفه ذات أعمده مركبه التيجان على حين تتبع زخارف الضريح الداخليه منهجاً تقليدياً فى المناظر الجنزيه ومناظر الزراعه والصناعه وأن عولجت مع ذلك على أسلوب فيه اصاله إذ أضيفت على القواعد المصريه عناصر جماليه جديده أدخلها الإغريق ، وتعد مقبرة ومعبد بادى اوزير (بيتوزيرس) هى الأشهر فى آثار مصر الوسطى واجملها من ناحية النحت والألوان والمواضيع التى تتناولها المقبره من حرف يدويه.

وعندما تطا قدمك منطقة تونا الجبل تشاهد لوحة اخناتون،تلك اللوحة التى تعد أقدم المزارات بالمنطقه الاسره 18 دوله حديثه للتتعرف على رسائل اخناتون عن قرب ثم تقف قليلاً أمام استراحة دكتور طه حسين العريقه والتاريخ، الذى كتب هناك ومنها رائعة دعاء الكروان.