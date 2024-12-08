"بداية جديدة".. جهود رئاسية لدعم بناء الإنسان من خلال القطاعات الخدمية

كتب ـ محمود العمرى

تواصل مبادرة "بداية جديدة" الرئاسية جهودها الهادفة إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة من خلال التركيز على مجالات حيوية مثل الرياضة، التعليم، الثقافة، والصحة. هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر الحديث.

أهداف المبادرة:

1. تعزيز الرياضة: تهدف المبادرة إلى تفعيل دور الرياضة في حياة الشباب والمواطنين من خلال إنشاء مرافق رياضية حديثة وتوفير برامج رياضية متنوعة لتحفيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية، مع التركيز على الشباب والمناطق النائية.

2. التعليم والتدريب: تشمل المبادرة تطوير النظام التعليمي في المدارس والجامعات من خلال تحديث المناهج الدراسية وتقديم برامج تدريبية في مجالات متعددة تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة.

3. النهوض بالثقافة والفنون: تهدف المبادرة إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية في مصر من خلال دعم المشاريع الثقافية والفنية المحلية، وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية متنوعة لتعزيز الهوية الوطنية وتوفير منصات للإبداع المصري.

4. الرعاية الصحية والاجتماعية: تشمل المبادرة تحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال بناء مستشفيات جديدة وتوفير الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة.