اليوم السابع
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اليوم.. نظر استئناف مهندس على حكم سجنه سنتين بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:00 ص
اليوم.. نظر استئناف مهندس على حكم سجنه سنتين بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، استئناف مهندس على حكم سجنه سنتين، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصورها الشخصية .

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.







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