اليوم.. قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرى البنجر غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم قافلة طبية مجانية ، ولمدة يومين 8,9 ديسمبر بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

و أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»،وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

تقام يومي 3,4 ديسمبر قافلة طبية بالبيطاش بنطاق حي العجمي.

تقام يومي 8,9 ديسمبر قافلة طبية بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

تقام يومي 10 , 11 ديسمبر قافلة طبية بقرية بنجر 2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

تقام أكثر من قافلة طبية بنطاق حي العامرية، تأتي أولى هذه القوافل يومي 15,16 ديسمبر بقرية حارس.

تقام يومي 17,18 ديسمبر بقرية الوقاد بالعامرية.

تتواجد القوافل يومي 22, 23 ديسمبر بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

تقام يومي 24 ,25 بقرية الهوارية بالعامرية.

تقام يومي 29, 30 بقرية الوفاء بنطاق حي العامرية.