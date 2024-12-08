اليوم العالمي للغة العربية.. مركز البحوث الإسلامية يطلق حملة "لغتنا هويتنا"

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعويَّة جديدة تحت شعار: (لُغتنا هُويَّتنا)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للُّغة العربية، الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام.



وتهدف الحملة إلى تعزيز مكانة اللُّغة العربية فى المجتمع وتشجيع الفخر بالهُويَّة الثقافية العربية، خاصَّة فى ظل التحديات التى تواجه اللُّغة فى العصر الرَّقمي، مع تعزيز وعى الجمهور بأهمية اللُّغة العربية كوسيلة للتواصل، وزيادة استخدامها فى الفضاء الإلكتروني، إضافةً إلى فَتْح حوار مجتمعى حول الأساليب المبتكرة للحفاظ على اللُّغة العربية، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية لدعمها؛ مثل: الكتابة الإبداعية، والنشر الإلكتروني.

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: أن اللُّغة العربية ليست مجرَّد وسيلة تواصل، بل هى وعاء حضارتنا وتراثنا الثقافى والدِّيني. ومن هذا المنطلق، نطلق حملة(لُغتنا هُويَّتنا) لنؤكد أن الحفاظ على لُغتنا هو حفاظ على حضارتنا وقِيَمنا المشتركة.

وأضاف د. الجندى أن الحملة ينفِّذها وعَّاظ الأزهر وواعظاته على عدَّة محاور رئيسة؛ هي: التعريف بجماليَّات اللُّغة العربية، وأهميَّتها حفظ الهُويَّة؛ من خلال تسليط الضوء على دَور اللُّغة فى توحيد الأمَّة وصيانة التراث الثقافى والدِّيني، إلى جانب التحديات التى تواجه اللُّغة فى العصر الرَّقْمي؛ من خلال مناقشة مخاطر تراجع استخدام العربية لصالح اللُّغات الأجنبية ودَور التكنولوجيا فى الحفاظ عليها، بالإضافة إلى محور (الشباب وإحياء اللُّغة)؛ من خلال تشجيع الأجيال الجديدة على التفاعل مع اللُّغة العربية واستخدامها بشكلٍ يومى فى الكتابة والإبداع.

وأوضح الأمين العام أن الحملة تستهدف مختلِف فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب؛ لأنهم عماد المستقبل وحملة مشعل لُغته، مشيرًا إلى أنَّنا نسعى من خلال هذه الحملة إلى استثمار المنصَّات الرَّقْميَّة لنشر الوعى بجماليَّات اللُّغة العربية وأهميَّتها.

ودعا إلى المشاركة الفعَّالة فى الحملة قائلًا: «ندعو المؤسسات والأفراد -على حدٍّ سواء- إلى دَعْم هذه الجهود؛ عبر التفاعل مع أنشطة الحملة، والإسهام فى نَشْر محتوى يعزِّز من حضور اللُّغة العربية فى حياتنا اليومية، سواء على المستوى الشخصى أو المجتمعي».

وتتضمَّن الحملة التى تنطلق الأسبوع المقبل وتستمر فعالياتها على مدار عشرة أيام، أنشطةً متنوِّعةً تضمُّ رسائلَ إلكترونيةً ومقاطع فيديو قصيرة، ومنشوراتٍ توعويةً، ولقاءاتٍ مباشرةً تهدف إلى إشراك مختلِف الفئات العُمْريَّة، خاصَّة الشباب، فى أنحاء جميع محافظات جمهورية مصر العربية.