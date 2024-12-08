اليوم السابع
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الكشف على 121 حالة بقافلة طبية لأمراض العيون بشبين القناطر ضمن "بداية"

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:14 م
الكشف على 121 حالة بقافلة طبية لأمراض العيون بشبين القناطر ضمن "بداية" مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
القليوبية - إبراهيم سالم

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نظمت جامعة بنها، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، بالمعهد الأزهرى الابتدائى بشبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية .

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 121حالة، وعمل 3 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل 12 حالة من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

 







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