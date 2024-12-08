اليوم السابع
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الفوضى تسيطر على سوريا.. بيع السلاح فى الشوارع بعد سقوط دمشق

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:28 م
الفوضى تسيطر على سوريا.. بيع السلاح فى الشوارع بعد سقوط دمشق
وكالات

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تبدو أن الفوضى تطل بأقبح صورها في سوريا بعد المستجدات الأخيرة، إلى الحد الذي تشهد فيه الشوارع في العاصمة دمشق بيع السلاح بشكل علني دون أية عوائق، وذلك بالتزامن مع أعمال السرقة والنهب التي طالت البنوك والمنازل، في انتهاك صريح للممتلكات العامة والخاصة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو وصورًا على منصات السوشيال ميديا، منهم منصة إكس، تشير إلى سيطرة حالة من الفوضى داخل المدن السورية، بعد سقوط النظام، حيث شهدت البنوك حالات سرقة متعددة، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بالطريق العام.

ومن جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن المصرف تعرض لحوادث سرقة صباح اليوم والجماعات المسلحة استطاعت إعادة قسما من المسروقات.

وأظهرت مقاطع الفيديو، أيضًا ملثمون يقومون بسرقة سيارات المواطنين، في وضح النهار.







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