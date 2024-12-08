اليوم السابع
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الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:32 م
الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم أوجه الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة ، كما أن هناك بعض الفئات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وأنه من خلال الكارت يحصل الشخص على العديد من المزايا فى إطار حرص الحكومة  ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على الاهتمام  بهؤلاء الفئات.

الشلل الدماغي
الشلل الرباعي
الشلل النصفي الطولي أو السفلي
شلل الأطفال الشديد
الإعاقات المتعددة
البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)
كف البصر
فقد السمع التام
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
الإعاقات الذهنية الشديدة
ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)
اضطراب طيف التوحد







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وزارة التضامن

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة

شروط كارت الخدمات المتكاملة

حقوق ذوى الاحتجاجات الخاصة

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة



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