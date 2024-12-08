الراحمون يرحمهم الرحمن.. قصة شاب يقدم وجبات للقطط بشوارع مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

الراحمون يرحمهم الرحمن، مع دقات الرابعة عصراً ينتظر عدد من القطط ، الشاب محمد جمال، خلف مسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بنى سويف، انتظاراً للحصول على كمية من أرجل الدجاج وبعض أجزائها كوجبة طعام يومياً اعتاد الشاب على تقديمها يومياً لهم .

أكثر من 365 يوميا، ويقوم الاب يومياً، بإحضار الطعام للقطط بمنطقة ميدان الشهداء وسط مدينة بنى سويف، تلك العادة التى اعتاد الشاب محمد جمال على تنفيذها بصورة يومياً.

التكرار اليومى لإحضار الطعام، وتثبيت الوقت المحدد الرابعة عصراً يومياً، جعل عدد من القطط فى انتظار الشاب محمد جمال ابن مدينة بنى سويف ، للحصول على الطعام.

"بخرجها لله، القطط تستاهل إحضار الطعام لها ، هكذا تحدي الشاب محمد مال لليوم السابع مشيراً إلى ان القطط لا تستطيع أن تعبر عن جوعها ورغبتها فى الطعام بعكس الإنسان الذى يستطيع أن يطلب ذلك".

وروى محمد مال تفاصيل مبادرته قائلا"منذ عام بدأت فى إحضار الطعام بشكل يومى لعدد قليل من القط كانت متواجدة فى الشارع الخلفى لمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بنى سويف ".

وأضاف محمد جمال مع الاستمرار والالتزام فى تقديم الطعام للقطط بشكل يومى ، بدأت إعدادها تزيد ، الأمر الذى دفعه إلى زيادة الكميات المقدمة من الطعام المتمثل فى أرجل الدجاج وبعض أجزائها.

وتابع محمد جمال "احضر فى الساعة الرابع ة عصراً ومعى كميات من الطعام، لأجد القطط فى انتظارى فور وصولى ،حيث تنطلق القطط نحوى فور الوصول إلى المنطقة للحصول على كميات من الطعام ".

وأشار محمد جمال إلى أنه لا بكافة بتقديم الطعام إلى القطط ،مؤكدا أنه يقدم الطعام لبعض الكلاب الموجودة فى الشارع ، بالإضافة إلى تقديم القمح والمياه ووضعها فى اماكن معينه لتحصل العصافير على طعامها يوميا .



الشاب-ينظر-إلى-القطط



القطط-تاكل-الطعام



القطط-تتناول--الطعام-



محمد-جمال



محمد-يأكل-القطط-فى-بنى-سويف



محمد-يروى-مبادرته