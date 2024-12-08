الرئيس السيسى يصدّق على تجديد العمل بالقانون 79 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب