الخارجية السورية: ندشن صفحة جديدة بتاريخنا.. وسنستمر فى تمثيل شعبنا

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أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد، استمرارها في أداء مهامها؛ انطلاقا من أمانة تمثيل الشعب السوري و"أن يبقى الوطن هو الأسمى".. وقالت: "اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا يدشن فيه عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم".

وذكرت الخارجية السورية ـ في بيان اليوم - أن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة المواطنين وتسيير أمورهم، مشددا على ضرورة العمل من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات كافة .