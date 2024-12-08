اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 شخصا على جنسيات أجنبية.. أسماء

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:19 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 شخصا على جنسيات أجنبية.. أسماء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، الأحد، قرار وزارة الداخلية بحصول 42 شخصًا على جنسيات أجنبية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية لـ42 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

1
قرار وزارة الداخلية 

 

2
اسماء

 

3
الاسماء 

 

4
باقى الاسماء

 

5
قرار وزارة الداخلية

 

6
اسماء المشمولين بالقرار

 

7
القرار من الجريدة الرسمية

 

8
الاسماء من الجريدة الرسمية

 







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جنسيات أجنبية

الجريدة الرسمية

الجنسية المصرية

وزير الداخلية

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