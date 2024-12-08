التحقيق مع عصابة تخصصت فى تزوير الأختام والمستندات الرسمية للدولة

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين اشتركا في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين ( 17 خاتما لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة في التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمول – مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي").

وتبين قيام تشكيل عصابي مكون متهم وزوجته بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وألقي القبض علي (عنصر جنائي ، وزوجته) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما ( 17 خاتما لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة في التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمول – مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي")، وأحالت الجهات المختصة المتهمين للنيابة العامة، واعترفا بارتكابهما وقائع التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.