اليوم السابع
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الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التحقيقات: المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالوايلى أوهم ضحاياه بشهادات مزورة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:00 ص
التحقيقات: المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالوايلى أوهم ضحاياه بشهادات مزورة حبس متهم- أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة الوايلى بالقاهرة.


وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في ادارة كيان تعليمى "بدون ترخيص فى الزيتون، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية بمقابل مادى فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

 

وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات الدراسية المزورة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ختم أكلاشيه يستخدم لطباعة هذه الشهادات، فضلاً عن مجموعة من الكتب التعليمية التي كانت جزءًا من الدورات المزيفة.

 







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