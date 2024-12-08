اليوم السابع
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البحرين تؤكد دعمها لأمن سوريا واستقرارها وتطلعات شعبها للوحدة والازدهار

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:30 م
البحرين تؤكد دعمها لأمن سوريا واستقرارها وتطلعات شعبها للوحدة والازدهار علم البحرين
رامى محيى الدين

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أكدت البحرين دعمها لأمن سوريا واستقرارها وتطلعات شعبها للوحدة والازدهار المستدام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمي شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق من اليوم، بث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

 







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