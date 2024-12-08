البحرية الكويتية والأمريكية تنفذان عملية "درع البحر" بمنطقة شمال الخليج العربي

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نفذت قوة الواجب المختلطة 152، بقيادة القوة البحرية الكويتية، ومشاركة خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية بالكويت، وقوة من البحرية الأمريكية، عملية مركزة باسم "درع البحر"، خلال الفترة من 2-3 ديسمبر الجاري، في منطقة شمال الخليج العربي.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان اليوم الأحد، إنه من خلال العملية، نفذت السفن والطائرات دوريات مسح بحري مكثفة وذلك بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات البحرية بالمنطقة.

وأضافت أن العملية المركزة "درع البحر"؛ تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات بين المشاركين والتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال دعم وتعزيز الأمن البحري.