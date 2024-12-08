الإيسيسكو تعقد ورشة عمل تدريبية في باكستان لتعزيز ممارسات الصحة والنظافة بالمدارس

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عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورشة عمل تدريبية حول "الصحة والنظافة" لـ 150 معلما ومعلمة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الباكستانية لليونسكو والإيسيسكو، وجامعة المهارات الوطنية، بهدف تزويد المعلمين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية لتعزيز ممارسات الصحة والنظافة في المدارس، وذلك في إطار برنامج الإيسيسكو الرائد لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في 1000 مدرسة ريفية بدول العالم الإسلامي.



وذكرت الإيسيسكو -في بيان السبت- أن الورشة التدريبية، التي استمرت على مدى 3 أيام شهدت، جلسات تفاعلية وأنشطة عملية شملت مواضيع متنوعة، مثل: النظافة الشخصية، وبرامج الصحة المدرسية، والوقاية من الأمراض، وتعزيز البيئات الصحية، حيث تم التأكيد على دور المعلمين المحوري في ضمان مجتمعات أكثر صحة من خلال غرس ممارسات الصحة والنظافة في نفوس الطلاب.



وأضاف البيان أن الدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والبيئة في الإيسيسكو، استعرض في مداخلته عبر تقنية الاتصال المرئي، جهود ومبادرات المنظمة لتعزيز استخدام أحدث التقنيات في ممارسات الصحة والنظافة، وأكد أهمية التعاون لتعزيز قدرات الدول الأعضاء بالإيسيسكو في المجال الصحي، مجددا التزام المنظمة بتوسيع الشراكات الدولية لضمان دمج أفضل للتكنولوجيات الناشئة في استراتيجيات التنمية الوطنية.