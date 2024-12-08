إزالة 51 حالة تعدى بالغنايم ومنفلوط مع بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ24

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للازالات بدأت أمس السبت 7 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 27 ديسمبر 2024 لافتاً إلى تنفيذ إزالة لعدد 51 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وخط تنظيم بمركزي الغنايم ومنفلوط وذلك ضمن الحملات المكثفة للازالات التي يتم تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 51 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل وخط التنظيم والإصلاح الزراعي بمركزي الغنايم ومنفلوط على مساحة 1991 متر مربع حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز حملة للازالات وتمكنت من إزالة 12 حالة تعدي على أملاك دولة منها 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة خاصة وأراضي تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 715 و8 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 576 متر مربع كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة محمود نجار، من إزالة 39 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمساحة 700 متر مربع مشيراً إلى إن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.

ووجه أبوالنصر ،جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة من جهات الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده منوهاً أن الموجة 24 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



جانب من الإزالات (2)