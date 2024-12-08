إزالة 19 حالة فى أول أيام حملات المرحلة الثالثة للموجة الــ24 فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وانتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي بدأت "أمس"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم " أمس" إزالة 19 حالة تعد (3 حالات تعد أرض ولاية السكة الحديد+16 حالة على مساحة 15 قيراط أرض زراعية )، وذلك في أول أيام حملات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية، التي يتم تنفيذهافي ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات -والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل- كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208 حالات، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.