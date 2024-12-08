إزالة تعديات ورفع إشغالات ومخلفات بمدن دراو وكوم أمبو وأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، تكثيف أعمال إزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب ورى الأشجار بكافة الشوارع العامة وذلك على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وفى هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، حالة تعدى على مساحة 600 م2 بنطاق قرية الشطب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أعمال النظافة ورفع 250 طن من القمامة والتراكمات بنطاق حى وسط المدينة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تنظيم الحملات الهادفة لرفع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، وأيضاً تكثيف النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وهو الذى توازى مع تنفيذ إدارة الحدائق، أعمال تهذيب ورى الأشجار ، وصيانة المسطحات الخضراء ، علاوة على قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين المختلفة.