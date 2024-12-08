اليوم السابع
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الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة تعديات بمساحة 1132 مترا ومبانى على 23 فدانا فى الشرقية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:52 م
إزالة تعديات بمساحة 1132 مترا ومبانى على 23 فدانا فى الشرقية إزالات - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنطلاق تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1132 متر مباني و8 حالات تعدي بمساحة 22 فدانا و15 قيراطا بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.







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الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

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