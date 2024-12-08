أنصب على راغبى شراء الشقق.. اعترافات صاحب شركة مقاولات وهمية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بمدينة نصر بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وأضاف أنه تمكن من خلال ذلك من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود اتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.

ونجحت الداخلية في ضبط عنصر جنائى لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه، وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).