أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة القناة تشارك فى ندوة الفنان حسين فهمى

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء أمس، ندوة مميزة بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استضافت الفنان القدير حسين فهمي، وحضرها الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

كما شارك بالندوة وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة والذي أكد على أهمية هذه المشاركات في تعزيز وعي الطلاب وربطهم بالموروث الثقافي الوطني.

وفي بداية الندوة ـ أشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمشاركة جامعة قناة السويس ممثلة في أسرة طلاب من أجل مصر، مؤكدًا أن حضور الشباب يعكس وعيهم الثقافي وحرصهم على التفاعل مع الفعاليات الفنية والوطنية. وأثنى المحافظ على دعم الجامعة المستمر للأنشطة التي تعزز الهوية الثقافية وتربط الطلاب بالإرث الفني المصري.

شهد الندوة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي أفاد أن مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر في الندوة تأتي في إطار دعم الجامعة للمشاركة الطلابية في الفعاليات الثقافية الكبرى.

وخلال الندوة أشاد حسين فهمي بدور السينما المصرية في تشكيل الوعي وحفظ الهوية الثقافية، مستعرضًا ذكرياته مع مدينة الإسماعيلية وأهمية مشروع ترميم الأفلام القديمة كخطوة ضرورية للحفاظ على التراث الفني للأجيال القادمة. كما عبَّر عن سعادته بزيارة الإسماعيلية واستعادة ذكرياته فيها.

ومن جانبهم أعرب طلاب أسرة طلاب من أجل مصر عن سعادتهم بالمشاركة، مشيدين بالنقاشات التي دارت حول التراث السينمائي المصري، ومعتبرين هذه التجربة فرصة للتفاعل مع أحد رموز الفن وتعزيز وعيهم الثقافي.

اختُتمت الفعالية بتكريم الفنان حسين فهمي بدرع المحافظة، تقديرًا لمسيرته الفنية.