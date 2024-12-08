أرقام فى تحليل السكر للطفل تتطلب التدخل.. كيف تتعامل مع انخفاض أو ارتفاع السكر؟

كتبت إيناس البنا

مرض السكر فى الأطفال هي حالة تتطلب رعاية دقيقة وفهم شامل من قبل الأباء والأمهات لحالة الطفل، للتعامل مع الأعراض المختلفة، وأهمها انخفاض السكر في الدم، حيث يشكل انخفاض السكر حالة طارئة قد تؤثر على صحة الطفل إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وصحيح.

وفقا لموقع " childrensnebraska" فأن ما يأكله طفلك، وممارسته للرياضة ومرضه، وحتى حروق الشمس - كل هذه العوامل قد تسبب تغيرات في نسبة السكر في دم طفلك، ومن الطبيعي أن ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض طوال اليوم والليل، وإذا ظلت ضمن نطاق صحي، فقد لا يكون ذلك ملحوظًا.



عندما يكون مستوى السكر في دم طفلك منخفضًا جدًا (نقص السكر في الدم)، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء لإعادة مستويات السكر في دمه إلى نطاق آمن، وبدون علاج، قد يكون طفلك معرضًا لخطر ظهور أعراض خطيرة، مثل الإغماء أو النوبات أو الغيبوبة.



لحسن الحظ، يمكنك بسهولة علاج نسبة السكر في دم طفلك وإليك ما يجب أن تعرفه عن الحفاظ على مستويات السكر في دم طفلك ضمن نطاق صحي.

التعرف على نقص سكر الدم: الأعراض التي يجب البحث عنها

تشمل الأعراض المبكرة لانخفاض سكر الدم ما يلي:

اهتزاز

التعرق

الجوع

تغيرات المزاج

شحوب الجلد

ضعف

ضربات قلب سريعة

صداع

وتشمل الأعراض اللاحقة ما يلي:



رؤية ضبابية

دوخة

ارتباك

ضعف التنسيق

سلوك عنيد

النعاس الشديد

إذا ظلت مستويات السكر في دم طفلك منخفضة واستمرت في الانخفاض، فإن الأعراض ستزداد سوءًا، وقد يؤدي هذا إلى نوبات صرع أو فقدان الوعي إذا لم يتم علاجه على الفور.

انخفاض سكر الدم أثناء النهار

أثناء تواجد طفلك خارج المنزل أثناء النهار، هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم لديه:

قليل جدا من الطعام

الكثير من الأنسولين

كثرة التمارين الرياضية

يجب علاج انخفاض سكر الدم عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات عند مستوى أقل من 70، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، فيجب علاجهم عند مستوى أقل من 80 لأنهم غير قادرين على إخبار أي شخص بما يشعرون به. قد تختلف الأهداف بالنسبة للرضع أو الأطفال الصغار أو الأطفال من أي عمر لا يستطيعون التحدث، تأكد من التحدث إلى فريق مرضى السكري إذا كانت لديك أي أسئلة حول موعد احتياج طفلك للعلاج.

علاج انخفاض سكر الدم أثناء النهار

إذا لاحظت أنت أو طفلك أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء النهار، فمن المهم أن تبدأ العلاج على الفور.

علاج انخفاض سكر الدم أثناء النهار للأطفال أقل من 5 سنوات:

سكر الدم 50 أو أقل:

بـ 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة البلع (مثل 120 مل من العصير)

سكر الدم 51-80:

عالجها بـ 7.5 جرام من الكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة البلع (مثل 60 ملى من العصير)

إعادة الاختبار في 15 دقيقة

سكر الدم لا يزال 50 أو أقل

تناول مرة أخرى 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة البلع

سكر الدم لا يزال 51-80

تناول مرة أخرى 7.5 جرام من الكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة البلع

سكر الدم أعلى من 80

أضف 7.5 جرام من الكربوهيدرات طويلة المفعول إذا كان الوقت قبل الوجبة التالية أو الوجبة الخفيفة أكثر من ساعة

علاج انخفاض سكر الدم أثناء النهار للأطفال فوق 5 سنوات:

سكر الدم لا يزال 50 أو أقل

عالجها بـ 30 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة البلع (مثل 237 ملى من العصير)

سكر الدم لا يزال 51-70

عالجها بـ 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة البلع (مثل 120 ملى من العصير)ارتفاع سكر الدم في الأطفال وكيفية التعامل معه.



من جانبه، كشف الدكتور عبدالفتاح خضر، استشارى أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، أن انخفاض مستوى السكر فى الدم يمكن أن يحدث فجأة، ويشكل خطرا على صحة الطفل، إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، وبين الأعراض الشائعة لانخفاض السكر التى يجب الانتباه لها «التعرق الزائد، فقد يشعر الطفل بالعرق حتى إذا كانت درجة الحرارة المحيطة به طبيعية- الرعشة وقد يظهر على الطفل ارتعاش فى اليدين أو الجسم- الشعور بالجوع المفاجئ مع الشعور برغبة شديدة فى تناول الطعام بسرعة- الدوخة وقد يشعر الطفل بفقدان التوازن- التعب والإرهاق وشعور عام بالضعف وعدم القدرة على التركيز- التغيرات المزاجية فقد يصبح الطفل سريع الغضب أو يشعر بالعصبية دون سبب واضح- صعوبة التركيز أو الشعور بمشاكل فى التذكر- الإغماء فى حالات التعب الشديدة فقد يفقد الطفل وعيه».

أما عن ارتفاع مستوى السكر فى الدم، فأشار استشارى الجهاز الهضمى إلى أنه يحدث نتيجة عدم تمكن الجسم من استخدام الجلوكوز بشكل فعال، وتشمل أعراضه «شعور دائم بالعطش والرغبة فى شرب كميات كبيرة من الماء- التبول المتكرر- التعب المستمر والشعور الدائم بالإرهاق حتى مع النوم ساعات كافية- جفاف الفم وفقدان الرطوبة فى الفم والجلد- فقدان الوزن غير المبرر وبشكل سريع دون تغيير فى النظام الغذائى».