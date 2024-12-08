أخبار مصر.. التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان ءالتليفزيون السورى فى خبر عاجل سقوط نظام بشار الأسد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يعرب لنظيره القطرى عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين

على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن التليفزيون السورى يعلن سقوط نظام بشار الأسد. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء والنزيلات، زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة الاحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر من كل عام.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. مصر تنجح فى القضاء على فيروس سي بشهادة المؤسسات الدولية نجحت الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعلاجها، في إطار حرصها على تعزيز جودة حياة المواطن، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة تحت شعار " 100 مليون صحة"، لتسعى من خلالها لتحسين خدمات التشخيص والعلاج، لخفض معدلات الإصابة بشكل مستدام، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية، حيث حرصت الدولة من خلال القوافل الطبية المتنقلة على الانتشار في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في فعالية الجهود للكشف عن مرضى فيروس سي، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العلاجية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، لتنجح بذلك في تقديم تجربة ملهمة أشادت بها المؤسسات الدولية على نطاق واسع.

وزارة الصحة: فحص 2 مليون و935 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و935 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها في شهر مارس 2020، وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة». بأسعار تناسب المواطنين.. محافظ الجيزة: تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بالعمرانية غدا أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جيش الاحتلال يستدعى الفرقة 98 ولواءى المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يستدعي الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا. كوريا الجنوبية: النيابة العامة تحجز الرئيس يون كمشتبه به بعد استلام "شكاوى عديدة" أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، حجز الرئيس يون سيوك يول، كمشتبه به بتهمة "الخيانة". الأرصاد: أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 15 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن جميع الأنحاء تشهد أجواءً مستقرة.

سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 3690 جنيها للجرام، وعيار 24 بسعر 4217.14 جنيه للجرام، وعيار 18 بسعر 3162.86 جنيه للجرام.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنيمبا.. شلبي وزيزو وحسام أشرف فى الهجوم