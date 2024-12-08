أحمد إبراهيم وكيلا لحقوق الزقازيق وأحمد سمير للهندسة ومحمود محمد للزراعة

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار عدد من القرارات بتاريخ 2024/12/4 بتعيين وكلاء لكلية الحقوق وكلية الهندسة وكلية الزراعة.
وأصدر القرار رقم 2925 بتعيين الدكتور أحمد إبراهيم محمد متولي دهشان الأستاذ بقسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار القرار رقم 2924 بتعيين الدكتور أحمد سمير عبد الله عيسي الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار القرار رقم 2894 بتاريخ بتعيين الدكتور محمود محمد محمد عطية الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات( لفترة ثانية ) .
وتقدم رئيس الجامعة لهم بأطيب الأمنيات والدعوات الصادقة بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز بما يسهم في خدمة العملية التعليمية والطلاب وخدمة المجتمع .
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