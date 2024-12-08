"آداب دمنهور" تعقد فعاليات ندوة التوعية والثقافة المالية غير المصرفية

عقدت فعاليات ندوة التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بقاعة "٥٢١" بمقر كلية الآداب، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتورة سماح الصاوي ـ قائم بعمل عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور عبد العظيم أحمد ـ وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فؤاد - منسق عام مبادرة نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بالجامعة.

من جانبه أوضح "شعلة" أن تنظيم الندوة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للمراقبة المالية.

حاضر بالندوة الدكتور أحمد فؤاد، وتهدف الندوة إلى رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية، التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأوضح "فؤاد" أن البروتوكول المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للمراقبة المالية يهدف إلى النهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة، وتسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التي تقدم لهم.

لاقت الندوة استحسان الحضور، و أعرب الطلاب عن سعادتهم بمثل هذه الندوات ومدى استفادتهم من المعلومات القيمة التى تلقوها أثناء الندوة.