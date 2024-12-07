وفد الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزور الدير الأبيض بسوهاج

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج (الدير الأبيض)، سيادة الأسقف سيمون من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، على رأس وفد من كنيسته، تكون من كهنة وشمامسة وبعض أبناء الكنيسة.

زار الوفد الروسي الكنيسة الأثرية، حيث قدم نيافة الأنبا أولوجيوس شرحًا وافيًا عن حياة القديس الأنبا شنوده الرهبانية، ودوره في تأسيس الحياة الرهبانية في مصر، وتعرفوا على المعالم الأثرية داخل الدير، بما في ذلك الأيقونات الجدارية التاريخية التي تزين الكنيسة الأثرية، والتي تعكس التراث القبطي الفريد.

تأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وتأكيدًا على الروابط الروحية العميقة بين الكنائس الأرثوذكسية حول العالم.