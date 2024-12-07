وزير العدل يؤكد ضرورة مواكبة تطوير الكفاءات الفنية لتحقيق العدالة الناجزة

الدقهلية شريف الديب

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مبني محكمة جنوب المنصورة، بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات، والمحاكم المدنية والأسرة، وغرف المداولة، كما تفقد المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد استراحة القضاة، واستراحة المحامين بعد تجديدها، والتقى عدداً من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

وافتتح مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع ، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.

وعقد لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، ومساعدى الوزير المعنيين، و المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، و المستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية، والمستشار رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، و محامي عام أول نيابات استئناف المنصورة, و محامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، ومحامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، و محامى عام نيابة شمال المنصورة، و محامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة، وفى اللقاء أكد على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً.

والتقى أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم.

وفي ختام الجولة استمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.