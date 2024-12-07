وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد أحد منافذ المنتجات مخفضة الثمن

كتب زكى القاضى

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تفقد أحد معارض بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي، والمتواجد بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وبدأ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بمشاهدة المنتجات المعروضة داخل المعرض واطمئن على مدى الإلتزام بأساليب العرض الجذاب وغيرها من متطلبات البيع، حيث يضم المعرض العديد من الأجهزة المعمرة مثل (التكييفات، الغسالات، الثلاجات، الديب فريزر، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية ومراوح السقف، الشاشات، اللمبات الموفرة، طفايات الحريق ، الأثاث المنزلي)، بالإضافة إلى أواني الطهي وأدوات المائدة الاستانليس ستيل والألومنيوم، ورق الفويل، وغيرها من المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات المواطن، مؤكداً على حرص الوزارة الدائم لتطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي من حيث الجودة والشكل وفقاً لمتطلبات المواطنين، مضيفاً أنه يتم العمل على زيادة نسبة المكون المحلي بمنتجات الوزارة بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وشجّع الوزير "محمد صلاح" العارضين على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المترددين على المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة الوزارة، لافتاً إلى أن المواطن المصري يثق في منتجات الإنتاج الحربي وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء.

وأضاف الوزير أنه يتم السعي دائماً إلى الحفاظ على ثقة المواطنين وتعزيزها من خلال تقديم منتجات ذات جدوى تلبي احتياجاتهم المختلفة وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية تخفيفاً للعبء عن كاهلهم وكذا تقديم خدمة ما بعد البيع على أعلى مستوى، إلى جانب تقديم خصومات في المناسبات المختلفة وإتاحة إمكانية التقسيط، بالإضافة إلى الحرص على الإستعانة بعارضين متخصصين داخل معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية للشركات التابعة ممن يتميزون بمهارات بيع وتواصل متميزة وقدرة على حُسن التعامل الاحترافي مع الجمهور، مؤكداً على حرصه لمتابعة القائمين على خدمة ما بعد البيع والكول سنتر الخاصة بالخط الساخن لوزارة الإنتاج الحربي وهو ١٩٨٢٧ لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل، مشيراً إلى أن معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن تفقد منفذ البيع التابع لشركة حلوان للصناعات الهندسية يأتي بعد أيام قليلة من إطلاق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم بأسعار مخفضة.