وزارة العمل فى7 أيام.. مواجهة شركات إلحاق العمالة المخالفة للقانون

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، حصاد لأنشطتها خلال الـ7 أيام الماضية، حيث شهد بداية الأسبوع وزير العمل محمد جبران، فعاليات إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر "،الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ،تحت رعاية الفريق كامل الوزير ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الصناعة والنقل،من أجل صناعة بيئة عمل لائقة وزيادة الإنتاجية ،داخل المواقع الصناعية ،ومن بينها صناعة الجلود والرخام .

وخلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال جبران، إنه منذ عام 2014 وحتى الأن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة، وأوضح أن ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عام لذوي الهمم ،وفيه صدر القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.

وفي مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا، أكد الوزير جبران أن انضمام الوزارة ممثلة عن الحكومة المصرية في "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" تحت رعاية منظمة العمل الدولية ،تأكيد على التزام مصر بمعايير العمل الدولية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأشار إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

كما أنه خلال الأسبوع ،سَلَّم الوزير ،عقود عمل جديدة لذوي همم،وكذلك عقود عادية لشباب تقدموا عليها خلال ملتقى توظيف،وذلك بحضور 50 شركة،كما قام بتكريم 5 من العمالة غير المنتظمة يعملون في مجموعة شركات، وفي إطار دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها ،وجه وزير العمل ،الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة،ومديرية عمل محافظة الشرقية بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الانشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل ،وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي،وصرف التعويضات اللازمة بحسب اللائحة.

واستقبل وزير العمل ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من الاتحاد الوطني للملابس والمنسوجات بدولة فيتنام، برئاسة فام ثي ثانه تام، رئيس "الاتحاد"، والوفد المرافق لها ، وذلك بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج،الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج ،وهيئة مكتب "النقابة" ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة خاصة في مجالات التدريب المهني ،وتبادل الخبرات، فيما يخص قطاع صناعة الغزل والنسيج.

كما التقى وزير العمل ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، عماد السنباطي ،بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله ،ومي عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"،وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل،لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته،وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.

وقال بيان وزارة العمل خلال الأسبوع أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات الحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص ،بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وايضاً تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية ،وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه..لذا فان وزارة العمل أهابت بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة ،حتي لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج..كما أهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع الي مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات ، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق ،وكذلك الحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك،حيث أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية علي اي خدمات لها بالمجان ،وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين،وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل.