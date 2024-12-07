اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن تدعو بعثة الأمم المتحدة لحسم ملف المفقودين خلال غزو العراق للكويت

السبت، 07 ديسمبر 2024 10:27 ص
واشنطن تدعو بعثة الأمم المتحدة لحسم ملف المفقودين خلال غزو العراق للكويت الأمم المتحدة _ أرشيفية
أ ش أ

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم السبت، بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى تكثيف جهودها لدعم اللجنة الثلاثية، وحسم ملف الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية التي فقد خلال غزو العراق للكويت عام 1990.
وطالب نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود ، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية ، من بعثة الأمم المتحدة في العراق استخدام وسائلها في هذا الصدد والتفاعل على أعلى المستويات لتحقيق تقدم في ملف الكويت .
وقال روبرت وود، إن واشنطن قدمت صورا فضائية جديدة لتحديد أربعة مواقع دفن محتملة في العراق، داعيا إلى تكثيف الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والعراق لإجراء تحليلات مشتركة وتحقيقات ميدانية في أقرب وقت ممكن.

 







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