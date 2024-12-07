هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنية القضاء والتطوع معًا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب محمد شعلان

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاءه ببرنامج "فتاوي الناس"، المذاع على قناة الناس، علي سؤال متصل حول هل يجوز قضاء ما فات من أيام رمضان اثنين وخميس بالجمع بين النيتين أم لا يجوز ونصوم أيام أخرى غير الاثنين والخميس؟.

وقال الدكتور علي فخر: "يجوز نصوم أيام الاثنين والخميس والحكاية مش جمع بين النيتين ويوم الاثنين والخميس أيام فاضلة لان النبي كان يصومهما وصيامهم في حد ذاته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنا عليا أيام من رمضان وعايز أخذ أعلى ثواب ممكن أحققه يبقى اتحرى صيام الايام التي فاتتني من شهر رمضان في ايام الاثنين والخميس".

وتابع: "أداء الصيام الفائت في هذه الايام عشان أجمع بين الفضيلتين الأولى قضاء ما عليا من رمضان، والأمر الثاني أن يقع الصيام في أيام فاضلة كان يتحراها النبي عشان تصيب ثواب السنة، وبالتالى احنا مش بنجمع بين نيتين ولكن فضيلتين والنية تكون قضاء ما عليا من أيام وكوني صمتهم في هذه الايام قد وقعت الفضيلة الثانية وهي السنة".

