نص رسالة السيدة انتصار السيسى فى سجلات المتحف الوطنى العمانى

كتب محمد الجالى

أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، زيارة للمتحف الوطني العماني، وذلك خلال زيارتها لسلطنة عمان.

ونشرت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لقرينة الرئيس مدون عليها:" خلال زيارتي للمتحف الوطني العماني رمز التراث الغني والتاريخ العريق".

وكتبت قرينة الرئيس رسالة في سجلات المتحف، جاء نصها كالتالي:" يشرفني أن أكون اليوم في المتحف الوطني لسلطنة عمان، والذي يمثل رمزًا للفخر والتراث الثقافي الغني لهذه البلاد العريقة.. إن زيارتي لهذا الصرح الثقافي تعكس مدى التقدير لجهود سلطنة عمان فى الحفاظ على هويتها وتراثها.

وتابعت: المتحف الوطني هو نافذة تظهر التنوع الثقافي والتاريخي العماني ويعبر عن روح التلاحم بين الماضي والحاضر.. أن المتحف ليس لمجرد العرض بل هو مركز للإلهام والتعلم .. أود أن أوجه الشكر للقائمين على هذا المتحف الرائع لجهودهم المتواصلة في إظهار الجوانب الفنية من تاريخ عمان العظيم.. وآمل أن تعزز هذه الزيارة أواصر التعاون الثقافي بين بلدينا الشقيقين .. مع خالص تقدير واحترامي

وتجري قرينة الرئيس زيارة لسلطنة عمان بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان.