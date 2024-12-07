نائب محافظ البحر الأحمر تشارك فى ورشة عمل عالمية لصناع السياحة

البحر الأحمر- عماد عرفة

شاركت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، في ورشة عمل أقيمت بمدينة الغردقة بمشاركة أبرز شركات صناع السياحة في بيلاروسيا، ونقلت خلال كلمتها تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتقديره الكبير للجهود المبذولة لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

أعربت ماجدة حنا عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يُعقد لأول مرة بالغردقة لاستعراض المنتجات السياحية المصرية.

وشددت على أهمية تقديم الفنادق والمنتجعات المصرية لأفضل الخدمات لجذب المزيد من السائحين من بيلاروسيا، ودعم الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وزيادة أعداد الزائرين.

وأكدت نائب المحافظ في كلمتها على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية لقطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار السياحي، ودعم المبادرات التي تعزز العمل في هذا القطاع الحيوي.

أبرزت حنا الدور الفعال الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر في وضع رؤى جديدة للترويج للسياحة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتسويق للخدمات والوجهات المصرية.

وأشارت إلى عدد من الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية مؤخرًا، مثل فوز قرية أبو غصون بجائزة أفضل سياحة ريفية لعام 2024 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتصنيف الغردقة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2024 من قبل مجلة نيويورك تايمز. كما صنفها Trip Advisor كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط لعام 2023.

اختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار مثل هذه الفعاليات لتطوير صناعة السياحة المصرية وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

تتواصل فعاليات ورشة العمل التي تنظمها محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع كبرى شركات السياحة في بيلاروسيا لمدة يومين في مدينتي الغردقة ومرسى علم.

تهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة لجميع الفنادق والمنتجعات السياحية لعرض منتجاتها وخدماتها السياحية المميزة، بما يسهم في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية رائدة واستعراض الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مصر.

وتُعد هذه الورشة فرصة قيمة لجذب ملايين السائحين سنويًا لممارسة مختلف أنواع السياحة، من سياحة الغوص في المياه النقية إلى الاستمتاع بالأجواء الدافئة والمشمسة.

يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لتعزيز العلاقات مع السوق البيلاروسي، وتنشيط السياحة وزيادة أعداد الزوار، مع تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تجعل مصر وجهة متميزة على المستوى العالمي.