اليوم السابع
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والحرارة تنخفض لـ10 درجات..

مطروح تشهد طقسا متقلبا غائم جزئياً مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:44 م
مطروح تشهد طقسا متقلبا غائم جزئياً مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة مطروح تشهد طقسا متقلبا
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم السبت، تقلبات في الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة التي تصل سرعتها لـ 27 كيلو مترا في الساعة، مع ارتفاع أمواج البحر، وانخفاض درجات الحرارة، لـ 10 درجات والعظمى 23 مئوية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال المساء.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، وتراجع نشاط الرياح وهطول الأمطار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترة المساء.

وترفع أجهزة محافظة مطروح، حالة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار التقلبات الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.







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