مصرع عامل عقب إصابته بطعنة نافذة بالصدر على يد آخر بسبب خلافات مالية فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى عامل بورشة نجارة بدائرة مركز شرطة سوهاج مصرعه، بسبب إصابته بجرح طعنى بمنتصف الصدر وآخر الرقبة، وذلك على إثر قيام عامل آخر بنفس الورشة بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لخلافات مالية بينهما.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة عامل بإصابات بالغة عقب تعدى عامل اخر عليه تم وتوفى عقب ذلك تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير غدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو محمود ا ه ع ع 22 سنة عامل بورشة نجارة إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً " بجرح طعني بمنتصف الصدر وأخر بالرقبة " وتوفـي متأثرا بإصابته.

وبسؤال والد المتوفي 59 سنة عامل ومقيم بذات الناحية ، أتهم المدعو السيد ص ا ا " 24 سنة عامل بورشة نجارة ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.