مصدر إعلامى سورى: لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام عن الوضع فى دمشق

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ذكر مصدر إعلامي سوري أنه لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الوضع في دمشق.



وأكد المصدر السوري ، في تصريح بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت ، أن ما صدر مؤخراً من بيانات رسمية يكذب كل ما يروج ويشاع من قبل تلك الوسائل.