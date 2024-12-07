الرئيسية أخبار عربية مصدر إعلامى سورى: لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام عن الوضع فى دمشق السبت، 07 ديسمبر 2024 09:31 م سوريا - أرشيفية أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكر مصدر إعلامي سوري أنه لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الوضع في دمشق. وأكد المصدر السوري ، في تصريح بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت ، أن ما صدر مؤخراً من بيانات رسمية يكذب كل ما يروج ويشاع من قبل تلك الوسائل. مشاركة سوريا بشار الاسد اخبار سوريا بشار الأسد سوريا الان اخبار سوريا اليوم مدينه حلب السوريه سوريا اليوم حلب سوريا حلب ماذا يحدث في سوريا اليوم احداث سوريا اليوم سوريا الان ماذا يحدث في سوريا الحرب في سوريا روسيا هجمات الفصائل المسلحة الجيش السورى الجيس الروسي روسيا وسوريا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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